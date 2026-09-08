Представлен Xiaomi Mijia 6 Max — робот-пылесос нового поколения получил роботизированную руку, которая добирается до самых сложных участков

Xiaomi представила новое поколение робота-пылесоса Mijia 6 Max в белом цвете. Главной особенностью модели стала тройная система уборки с боковой щёткой, роликом и отдельной роботизированной рукой. Последняя способна очищать углы, вдоль стен и даже изогнутые ножки мебели. Производитель заявляет эффективность уборки углов до 99,7%, а технология получила сертификат TÜV Rheinland.

Mijia 6 Max также получил бионические двойные механические ножки, позволяющие преодолевать одиночные ступени высотой до 6 см. Лазерный радар помогает роботу обнаруживать низкие препятствия и проезжать под мебелью высотой от 9,3 см. За влажную уборку отвечает роликовая система с 16 отверстиями для подачи воды и постоянным давлением, имитирующим движения человеческой руки. Мощность всасывания достигает 35 000 Па, а специальные щётки помогают собирать волосы, пыль и мусор без сильного запутывания.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

За навигацию отвечают три ИИ-камеры, способные распознавать 280 распространённых препятствий, включая кабели толщиной всего 3 мм. Всего система различает более 320 типов объектов и загрязнений, в том числе 47 видов сухих и влажных пятен.

Робот умеет самостоятельно выбирать режим уборки, а через Mi Home можно следить за питомцами, управлять устройством и задавать зоны уборки. База промывает швабры водой до 85 °C, сушит горячим воздухом при 50 °C, автоматически собирает пыль до 75 дней и может предотвращать появление запаха в резервуаре для грязной воды до 40 дней.