Самый экономичный в истории линейки. Представлен Audi A2 e-tron с расходом всего 12,8 кВт·ч/100 км

Audi опубликовала официальные изображения полностью электрического A2 e-tron. Продажи стартуют в начале 2027 года.

Новинка станет одной из самых доступных электрических моделей марки и построена на модернизированной платформе MEB+. Автомобиль получил заднемоторную компоновку и задний привод, а дизайн во многом продолжает идеи первого поколения A2.

Главной особенностью A2 e-tron стала аэродинамика. Коэффициент сопротивления снизили до 0,24 Cd против 0,28 у оригинального A2, а активная система воздухозаборников регулирует поток воздуха в зависимости от необходимости охлаждения.

По данным Audi, это позволило сократить расход примерно на 0,9 кВт•ч на 100 км. В итоге среднее потребление по циклу WLTP составляет всего 12,8 кВт•ч на 100 км — лучший показатель в истории марки.

Покупателям предложат батареи на 50, 61 и 79 кВт•ч. Базовая версия получит 170-сильный мотор и LFP-аккумулятор, средняя — 190-сильную силовую установку, а топовая — батарею на 79 кВт•ч и двигатель мощностью до 326 л.с. Заявленный запас хода превысит 600 км, а одна из версий сможет проезжать до 649 км по WLTP.

Кроме того, A2 e-tron поддерживает двунаправленную зарядку и сможет отдавать энергию внешним устройствам.