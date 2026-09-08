Подойдёт для апгрейда старых ПК и ноутбуков. Представлен доступный SSD Lexar NF100 — скорость до 500 МБ/с

Компания Lexar представила серию твердотельных накопителей NF100 с интерфейсом SATA III.

SSD выпускаются в корпусе формата 2,5 дюйма толщиной 7 мм и доступны в вариантах на 120 ГБ, 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ. Для всех модификаций заявлена последовательная скорость чтения до 500 МБ/с.

Источник изображения: mydrivers // Lexar

Гарантированный ресурс записи зависит от ёмкости и составляет 42, 84, 168 и 336 ТБ соответственно. Накопители лишены движущихся деталей, поэтому лучше переносят вибрации и случайные удары, что делает их подходящими как для домашних компьютеров, так и для использования в поездках. На международном рынке Lexar предоставляет двухлетнюю гарантию, а в Китае на некоторых площадках заявлена трёхлетняя.

В Китае версия NF100 на 250 ГБ оценена в 355 юаней, а модель на 500 ГБ стоит 625 юаней. Цены на варианты 120 ГБ и 1 ТБ пока не раскрыты.