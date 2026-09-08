Началось производство человекоподобных роботов XPeng Iron с 76 степенями свободы

XPeng Robotics официально ввела в эксплуатацию собственную производственную линию для человекоподобных роботов.

По заявлению компании, первый универсальный робот XPeng под кодовым названием Iron уже самостоятельно прошёл автоматизированную сборку и сошёл с конвейера. Это первая в мире автоматизированная линия такого типа, спроектированная специально для производства высокотехнологичных гуманоидных роботов общего назначения. Более 80% основных процессов на ней автоматизированы.

Iron рассматривается как один из ключевых элементов стратегии XPeng в области физического искусственного интеллекта. Робот получил 76 степеней свободы, из которых 21 приходится только на руки. В конструкции используется полностью закрытая гибкая решётчатая структура, призванная обеспечить высокую подвижность и приблизить механику робота к возможностям человеческого тела. XPeng рассчитывает, что Iron сможет работать в самых разных реальных сценариях и постепенно совершенствовать свои навыки непосредственно в процессе эксплуатации.

Источник изображения: mydrivers // XPeng Robotics

За вычисления отвечают три фирменных чипа Turing AI с суммарной производительностью до 2250 TOPS. Компания заявляет, что её крупная физическая модель искусственного интеллекта способна работать непосредственно в роботе, поэтому для выполнения сложных задач ему не потребуется постоянное подключение к сети.

Первые поставки человекоподобных роботов XPeng запланированы на 2027 год.

Мы уже писали о первом поколении робота Iron от XPeng, который был представлен на Шанхайском автосалоне 2025 года. Позже появилась информация о новом поколении Iron.