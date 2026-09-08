Xiaomi 18 Fold мгновенно раскупили по предзаказам — спрос на новый флагман взлетел на 310% по сравнению с предыдущим складным смартфоном

Xiaomi 18 Fold оказался неожиданно популярным на старте предзаказов. По данным руководителей Xiaomi, новинка была практически мгновенно распродана, а объём продаж в первый день оказался на 310% выше показателя предыдущего поколения крупных складных смартфонов компании.

Xiaomi позиционирует модель как промежуточный вариант между компактными и большими складными устройствами: над форм-фактором компания работала около 20 месяцев.

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Смартфон получил внешний 5,38-дюймовый и внутренний 7,58-дюймовый экраны с соотношением сторон около 2:1. Обе панели используют адаптивную частоту обновления LTPO от 1 до 120 Гц и высокочастотное ШИМ 1440 Гц. Такой формат позволяет получить большую рабочую площадь после раскрытия, сохранив при этом относительно компактные размеры в сложенном состоянии.

Xiaomi 18 Fold также стал первым смартфоном с фирменным флагманским чипом XringO3, созданным по 3-нм техпроцессу. Платформа получила 10-ядерный процессор, 16-ядерную графику G2-Ultra NX и нейропроцессор с производительностью до 200 TOPS.

Кроме того, аппарат стал первым коммерческим устройством с памятью Changxin LPDDR6. Таким образом, Xiaomi впервые одновременно вывела на рынок собственную мобильную платформу и новую китайскую оперативную память, оптимизированные друг под друга.