Исторический момент для китайской памяти. LPDDR6 от Changxin дебютирует во флагманском смартфоне Xiaomi 18 Fold

Китайская компания запустила серийное производство LPDDR6, которая обещает на 60% большую пропускную способность и на 20% меньшее энергопотребление по сравнению с LPDDR5X

Changxin Memory объявила о начале серийного производства и коммерческого использования памяти LPDDR6, причём первым флагманским смартфоном с новыми чипами стал Xiaomi 18 Fold.

Компания называет это первым в мире коммерческим применением LPDDR6 в смартфоне такого класса. Новая память соответствует стандарту JEDEC LPDDR6 и выпускается в корпусе FBGA с 1295 контактами. Один чип имеет ёмкость 16 Гбит, а максимальная скорость передачи данных достигает 12 800 Мбит/с. При работе с SoC показатель составляет 10 667 Мбит/с.

Источник изображения: mydrivers // Changxin Memory

По сравнению с LPDDR5X при аналогичной скорости 10 667 Мбит/с новая память, как заявляет производитель, обеспечивает на 60% большую пропускную способность и потребляет на 20% меньше энергии. Для флагманских смартфонов это означает не только более высокую скорость обработки данных, но и потенциальное увеличение времени автономной работы. LPDDR6 получила двухканальную архитектуру, улучшенную настройку параметров передачи сигнала и интеллектуальное обучение интерфейса для стабильной работы на высокой скорости.

Отдельное внимание Changxin уделила надёжности и охлаждению. Память поддерживает Link ECC и On Die ECC, защиту от атак Row Hammer и встроенное самотестирование. В процессе разработки компания оптимизировала более 100 ключевых схем и правил проектирования.