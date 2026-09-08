Литий-железо-фосфатные аккумуляторы нового поколения превысили уровень плотности 200 Вт·ч/кг, скорость производства выросла

Китайские разработчики сообщили о создании литий-железо-фосфатных аккумуляторных ячеек четвёртого поколения с удельной плотностью энергии более 200 Вт·ч/кг.

Результаты представил академик Оуян Мингао из Университета Цинхуа на Всемирной конференции по энергетическим батареям 2026 года в провинции Сычуань. Новый показатель особенно важен для LFP-технологии, поскольку позволяет наращивать энергоёмкость без использования катодных материалов с высоким содержанием никеля.

Одновременно на конференции продемонстрировали рост производительности аккумуляторных линий. Скорость автоматизированной намотки призматических ячеек достигла 7,5 элемента в минуту против базового показателя 4,4 элемента в минуту. Это отдельная разработка и она не связана напрямую с новой LFP-ячейкой, однако обе технологии отражают общую тенденцию китайской индустрии — одновременно повышать характеристики аккумуляторов и ускорять их массовое производство.

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LFP уже занимает доминирующее положение на китайском рынке электромобилей: в первой половине 2026 года на такие батареи пришлось 272 ГВт·ч из 335,6 ГВт·ч установленных аккумуляторов, или около 81%. До сих пор заметная часть прогресса обеспечивалась более эффективной упаковкой ячеек. Однако возможности оптимизации корпуса постепенно сокращаются, поэтому всё большее значение приобретает плотность самой ячейки.

Важность заявленного показателя более 200 Вт·ч/кг становится более очевидной на фоне современных производственных технологий. Например, в линейке BYD Blade 2.0 используются различные форматы элементов: версия Short Blade имеет показатель 160 Вт·ч/кг, в то время как более энергоемкая версия Long Blade достигает 210 Вт·ч/кг. Однако показатель 210 Вт·ч/кг относится в основном к флагманским моделям BYD, в то время как плотность энергии на уровне элемента около 200 Вт·ч/кг является относительно редким на более широком рынке литий-железо-фосфатных аккумуляторов.