Прощай, CATL. Li Auto полностью переходит на собственные аккумуляторные батареи

Фирменные батареи Li Auto уже используются в моделях Li L8, Li L6 и Li i8

Компания Li Auto подтвердила, что ее запатентованная технология производства аккумуляторов внедрена во всю линейку автомобилей начиная с 7 сентября.

Фирменные батареи Li Auto уже используются в моделях Li L8, Li L6 и Li i8. Компания представила план внедрения на четвертый квартал 2026 года.

Li Mega Home: По данным Li Auto, из-за более высоких, чем ожидалось, объемов заказов, текущие запасы тройных литиевых батарей CATL 5C практически исчерпаны. Заказы, оформленные с 7 сентября, будут оснащены фирменными тройными литиевыми батареями Li Auto 5C, а поставки, как ожидается, начнутся в ноябре.

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Li i9: Премьера этого нового флагманского семейного внедорожника запланирована на середину сентября. Первоначально он будет оснащаться батареями CATL, а по мере наращивания производственных мощностей перейдет на фирменные батареи Li Auto 5C.

Li i6: Модель 2026 года, запуск которой запланирован на четвертый квартал, будет оснащена как фирменной батареей 5C, так и разработанным компанией чипом Mach. Предзаказы откроются в конце сентября, а поставки запланированы на начало ноября.

Компания Li Auto — не первая, кто отказывается от батарей CATL. Несколько лет назад компания Xpeng уже прекратила использовать батареи CATL, и недавно выпущенные Xiaomi модели SkyNomad N70 и N90 также не используют их.