Экран 5,38 дюйма, камера Leica 200 Мп, 6000 мАч и всего 5 мм толщины. Появились живые фото Xiaomi 18 Fold

Появились живые фотографии смартфона Xiaomi 18 Fold, который построен на фирменной однокристальной системе Xring O3.

Источник изображения: weibo // Digital Chat Station

Смартфон получил необычную конструкцию с внешним экраном 5,38 дюйма и внутренним 7,58 дюйма. Обе LTPO OLED-панели поддерживают адаптивную частоту от 1 до 120 Гц, а пиковая яркость достигает 4000 нит. В разложенном состоянии корпус имеет толщину всего 5,02 мм, в сложенном — 10,68 мм.

Источник изображения: weibo // Digital Chat Station

За прочность отвечают шарнир Dragon Bone нового поколения, алюминиевая рамка, стекло Dragon Crystal Glass 3.0 и двухслойное ультратонкое стекло UTG для внутреннего дисплея. Большой экран поддерживает многозадачность с одновременным размещением до шести окон.

Источник изображения: weibo // Digital Chat Station

Xiaomi заявляет прирост многопоточной производительности процессора по сравнению с предшественником на 60%, графики — на 85%, а производительность NPU достигает 200 TOPS. При этом компания обещает снижение энергопотребления по сравнению с предыдущим поколением.

Автономность обеспечивает батарея на 6000 мА•ч с поддержкой зарядки 67 Вт по кабелю и 50 Вт без проводов. Камеры разработаны совместно с Leica: основная получила 200-Мп сенсор, перископический модуль — 50-Мп датчик и 3,5-кратный оптический зум, ещё одна 50-Мп камера отвечает за сверхширокоугольную съёмку.

Источник изображения: weibo // Digital Chat Station

Источник изображения: weibo // Digital Chat Station

Ранее мы сообщали о начале приёма предварительных заказов, продажи стартуют 10 сентября.