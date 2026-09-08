Этот чип ожидается в Vivo X500 Pro Max. Флагманскую SoC MediaTek Dimensity с приставкой Pro представят 15 сентября

MediaTek официально объявила дату премьеры нового флагманского процессора, который представят 15 сентября в 14:30 по местному времени. Это будет первый чип компании с приставкой Pro в линейке флагманских Dimensity. Производитель обещает улучшения не только на уровне аппаратной части, но и программных технологий, которые должны повысить производительность и энергоэффективность.

Ожидается, что он выйдет под названием Dimensity 9600 Pro. Главной особенностью Dimensity 9600 Pro может стать переход на 2-нм техпроцесс. По предварительным данным, чип будет выпускаться по второму поколению технологии TSMC N2P. Для сравнения, обычный Dimensity 9600, как ожидается, сохранит 3-нм техпроцесс. Переход на 2 нм должен позволить увеличить производительность при прежнем энергопотреблении либо снизить расход энергии при сохранении уровня быстродействия.

Особый акцент MediaTek делает на играх. Новый чип получит ИИ-рендеринг графики, обновлённый движок StarSpeed Engine и аппаратную трассировку лучей. Кроме того, процессор будет ориентирован на создателей контента: заявлена запись замедленного видео в 4K при 240 кадрах/с и дополнительные инструменты для мобильной видеосъёмки.

По предварительным данным, Vivo X500 Pro Max может первым получить Dimensity 9600 Pro.