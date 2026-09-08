Лучший 2K-экран от Samsung за всю историю и возможности уровня Pro Max: смартфон iQOO 16 выйдет уже в сентябре

Новый флагман iQOO делает ставку на продвинутый экран Samsung и отдельный чип для обработки графики

Компания iQOO официально подтвердила, что iQOO 16 и планшет iQOO Pad Ultra будут представлены в Китае уже в сентябре. Смартфон получит новый фирменный игровой чип и следующее поколение Monster Super Engine, которые должны раскрыть возможности топовой платформы Qualcomm.

Для iQOO 16 компания совместно с Samsung Display разработала флагманскую панель, которая должна одновременно обеспечить высокое разрешение и плавную картинку с высокой частотой обновления. Производитель даже заявляет, что стандартный iQOO 16 предложит возможности, которые обычно ассоциируются с устройствами класса Pro Max.

Смартфон получит квадратный блок камер в левом верхнем углу. На модуле присутствует надпись «100X Tele Lens», а справа от него расположен круглый внешний светодиод. По предварительным данным, iQOO 16 будет доступен минимум в четырёх конфигурациях: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Ранее сообщалось, что iQOO 16 станет первым устройством, в котором будет использоваться люминесцентный материал M16 от Samsung, который позиционируется как лучший 2K-экран от Samsung за всю историю.