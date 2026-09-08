Флагманские камерофоны Vivo X500, Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max выходят уже 21 сентября — Pro-версии получат новые камеры

200-Мп телефотокамера, запись 4K 240 кадров/с и стабилизация уровня CIPA 7 уже на подходе

Vivo официально объявила дату премьеры серии X500 — новые флагманские смартфоны представят в Китае 21 сентября.

Компания делает особый акцент на камерах: X500 Pro станет первым смартфоном в мире с новым сенсором BluePrint LightGuard 900. Предположительно, он создан на базе Sony LYT-910, а вместе с технологией сверхширокого динамического диапазона сможет обеспечить до 17 ступеней динамического диапазона.

В серии появятся заметные различия между моделями. Базовый X500, по предварительным данным, получит основной сенсор LYTIA-828 формата 1/1,28 дюйма, телефотокамеру LYTIA-610 и 50-Мп ультраширокоугольный модуль.

X500 Pro также оснастят LYTIA-610, тогда как топовый X500 Pro Max может получить 200-Мп телефотокамеру HP0 в дополнение к двум 50-Мп сенсорам. Основная и перископическая камеры Pro-версий смогут использовать семиуровневую стабилизацию CIPA.

Съёмка видео также обещает стать одной из главных особенностей серии. X500 Pro поддержит запись 4K при 240 кадрах/с для замедленного видео и 4K 120 кадров/с с HDR, а также 10-битное видео 4:2:2, Log и систему ACES. Vivo дополнительно внедрит ИИ-помощника, который будет анализировать сцену и советовать настройки, композицию и позы, а фирменный редактор сможет автоматически подбирать цветовую обработку фотографий.