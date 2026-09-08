Пока полетаем на Airbus A320 и Boeing 737: «Аэрофлот» получит первые МС-21 к концу 2027 года

А на регулярные рейсы эти лайнеры выйдут, скорее всего, в 2028 году

Сертификацию полностью импортозамещенного пассажирского самолета МС-21 планируют завершить к середине 2027 года. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Первые восемь серийных машин «Аэрофлот» рассчитывает получить в четвертом квартале 2027 года. Но это не значит, что и эксплуатация их тоже начнется в 2027 году, так как после получения лайнера авиаперевозчиком обычно следует процесс тестовых полетов, и только после этого самолет выходит на регулярные рейсы. Иными словами, реально полетать на МС-21, скорее всего, можно будет в 2028 году.

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Всего группа «Аэрофлот», в которую входят также авиакомпании «Россия» и «Победа», должна получить 108 МС-21 до конца 2032 года. Первые 18 самолетов планируется поставить в 2027–2028 годах: восемь машин — до конца 2027-го и еще десять — в течение 2028 года. По словам главы «Аэрофлота» Сергея Александровского, эти сроки уже зафиксированы, и перевозчик ориентируется на них при подготовке к эксплуатации нового типа.

Еще 90 самолетов должны поступить по второму контракту. Его условия, включая лизинг, поставки и техническое обслуживание, согласованы с Объединенной авиастроительной корпорацией. Поставки этой партии начнутся в 2029 году и завершатся к концу 2032-го. Техническое обслуживание самолетов планируется поручить ОАК.

Изначально планы «Аэрофлота» были значительно масштабнее: перевозчик рассчитывал приобрести до 210 МС-21. Позднее программу пересмотрели. Кроме того, авиакомпания отказалась от закупки новых SJ-100 и Ту-214, сейчас рассматриваются только новые МС-21.

Подготовка к эксплуатации начнется еще до получения первых самолетов. В 2027 году «Аэрофлот» планирует обучать пилотов, бортпроводников и инженерно-технических специалистов. Летные экипажи для МС-21 уже отобраны.

Первые самолеты хотят поставить на короткие маршруты с развитой технической инфраструктурой. Среди возможных направлений называются рейсы Москва — Санкт-Петербург и Москва — Нижний Новгород. Такой подход позволит перевозчику быстрее накопить опыт эксплуатации нового типа и при необходимости оперативно проводить его обслуживание.

МС-21-310 — российский узкофюзеляжный ближне- и среднемагистральный самолет, разработанный компанией «Яковлев», входящей в ОАК. В зависимости от компоновки он рассчитан на 163–211 пассажиров и предназначен для замены зарубежных Boeing 737 и Airbus A320.

Сейчас продолжаются испытания серийных импортозамещенных машин. В конце августа Иркутский авиационный завод передал второй серийный МС-21-310 в летно-испытательное подразделение.