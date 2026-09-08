Проблемы с российской ракетой «Союз-2.1б»: она должна была отправить 9 сентября космический грузовик «Прогресс МС-35» к МКС, но пуск отменен

Какие именно проблемы с ракетой — пока не сообщается

Запланированный на 9 сентября запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» с космодрома Байконур перенесен из-за технических проблем. Новую дату старта определят после установления и устранения их причин, сообщает КазТАГ со ссылкой на источник на космодроме (в оригинальном сообщении ракета фигурирует как «Союз-2.1а»).

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Решение о переносе приняла государственная комиссия. Ракета уже была установлена на стартовом комплексе, однако теперь ее планируется снять с пускового устройства и вернуть в монтажно-испытательный корпус площадки №31 для проведения дополнительных работ.

«Союз-2.1б» с «Прогрессом МС-35» вывезли на стартовый комплекс 6 сентября и установили в вертикальное положение. Пуск был назначен на 9 сентября в 21:15 по времени Астаны.

«Прогресс МС-35» должен отправиться к Международной космической станции в рамках очередной миссии снабжения. На его борту находится более 2,5 тонны грузов для экипажа МКС.

После устранения неисправностей ракета должна будет повторно пройти необходимые проверки перед возвращением на стартовый комплекс. Окончательное решение о сроках запуска примет государственная комиссия.

«Прогресс МС-35» должен занять место космического грузовика «Прогресс МС-33», который вчера сгорел в атмосфере Земли.

Ранее сообщалось, что Байконур перестанет быть эксклюзивом для России из-за снижения пусковой активности в последние годы.