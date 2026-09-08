Российский турбовентиляторный двигатель ПД-8 для импортозамещенного «Суперджета» получил сверхзвуковую турбину

Новый российский турбовентиляторный двигатель ПД-8, серийные поставки которого начались в августе 2026 года, получил целый комплекс новых технических решений. Как сообщает «Ростех», при создании ПД-8 разработчикам пришлось освоить 25 критических технологий и материалов, причем 17 из них заявлены как совершенно новые.

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Одним из наиболее заметных нововведений стала сверхзвуковая ступень турбины высокого давления со степенью понижения полного давления около 4. Для ПД-8 также реализованы минимизированные радиальные зазоры в турбомашине. Эти решения направлены на увеличение эффективности двигателя и снижение расхода топлива.

Отдельным направлением разработки стали новые жаропрочные материалы, способные продолжительное время работать при экстремальных температурах и механических нагрузках внутри газогенератора. Были внедрены и новые решения в области охлаждения наиболее теплонагруженных компонентов.

При этом ПД-8 нельзя считать просто уменьшенной копией ПД-14. Последний стал источником технологий и инженерного опыта, однако новый двигатель относится к другому тяговому классу и потребовал адаптации конструкции, материалов и производственных процессов. Взлетная тяга ПД-8 составляет около 8 тонн, степень двухконтурности — 4,4. Сухая масса двигателя составляет примерно 1,7 тонны, а с мотогондолой — около 2,3 тонны.

Разработка ПД-8 заняла около шести лет. Силовая установка создавалась прежде всего для полностью импортозамещенного пассажирского SJ-100, а также рассматривается для ремоторизации самолета-амфибии Бе-200.