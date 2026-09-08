В России создают собственный защищенный браузер — проект уже согласован с ФСБ

Российская компания «КриптоПро» создает собственный веб-браузер с нативной поддержкой отечественных криптографических алгоритмов. Новый продукт войдет в состав «КриптоПро CSP» версии 6.0 и будет предназначен прежде всего для организаций, которым необходимо соблюдать требования российского законодательства в области защиты информации, сообщает «Коммерсантъ».

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Браузер получит название «КриптоПро-Браузер». В отличие от существующих решений, средства криптографической защиты будут встроены непосредственно в него, что позволит устанавливать защищенные TLS-соединения с использованием российских алгоритмов. При необходимости браузер сможет работать совместно с фирменным криптографическим плагином.

По словам разработчиков, проект уже согласован с ФСБ России. Конкретные сроки выхода продукта пока не называются.

Одной из причин создания собственного браузера стали ограничения зарубежных платформ. После удаления расширения «КриптоПро» из магазина Chrome Web Store пользователи Google Chrome лишились возможности устанавливать его привычным способом. В компании тогда рекомендовали переходить на альтернативные решения.

«КриптоПро-Браузер» будет конкурировать с «Яндекс Браузером», который уже используется десятками тысяч российских организаций. При этом участники рынка не исключают, что после прохождения необходимой сертификации «КриптоПро-Браузер» со временем может стать обязательным для части государственных структур.