Аккумулятор за 30 долларов работает при -40 °C и на высоте 10 км: представлен Nitecore NL1840AW формата 18650

Nitecore представила необычный литий-ионный аккумулятор NL1840AW формата 18650, рассчитанный на эксплуатацию в экстремально холодных условиях. Модель сохраняет работоспособность при температуре до -40 °C. По данным Nitecore, при температуре -40 °C и на высоте до 10 000 метров NL1840AW способен отдавать около 65% номинальной емкости.

Обозначение AW в названии расшифровывается как All-Weather. Аккумулятор имеет емкость 4000 мА·ч при номинальном напряжении 3,7 В, что соответствует запасу энергии 14,4 Вт·ч.

Для обычных литий-ионных элементов сильный холод становится серьезной проблемой: химические процессы замедляются, внутреннее сопротивление растет, а доступная емкость и отдаваемая мощность резко сокращаются. В специализированных устройствах эту проблему нередко решают подогревом батареи. Nitecore заявляет, что NL1840AW способен обходиться без него.

Стандартный формат 18650 позволяет устанавливать аккумулятор в совместимые фонари, электронику и другое оборудование, изначально рассчитанное на сменные элементы такого типоразмера. Таким образом, устройство потенциально можно адаптировать для зимней эксплуатации простой заменой батареи — при условии совместимости по напряжению, габаритам и допустимому току.

Ресурс аккумулятора заявлен на уровне не менее 500 циклов зарядки. Это меньше показателей некоторых современных долговечных элементов, однако в данном случае основной акцент сделан именно на работе при экстремально низких температурах.

NL1840AW также получил защиту от воды по стандарту IPX6. По данным Nitecore, в конструкцию встроен клапан сброса давления, предназначенный для дополнительной защиты элемента при резком повышении температуры.

NL1840AW — батарея уникальная, но и цена немалая — $30 за штуку.