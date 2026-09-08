Мотор Bosch, 180 км на одной зарядке и 11-ступенчатый «автомат». Представлен электровелосипед Trek Allant+ FS 2027

Американская Trek представила в Европе новый электровелосипед — Allant+ FS 2027 модельного года. Это универсальная модель, которая сочетает двухподвесную конструкцию, мотор Bosch и аккумулятор емкостью 800 Вт·ч. В старшей версии велосипед получил автоматическую коробку передач.

Линейка включает две модификации — R10 и R11 Auto. Обе оснащаются центральным двигателем Bosch Performance Line CX с номинальной мощностью 250 Вт и пиковой до 750 Вт. Максимальная скорость электрической поддержки ограничена 25 км/ч в соответствии с европейскими требованиями. Trek заявляет запас хода до 180 км.

Главной особенностью версии R11 Auto стала 11-ступенчатая трансмиссия Shimano Cues с автоматическим переключением: электроника самостоятельно выбирает оптимальную передачу во время движения. Более доступный R10 получил 10-ступенчатую Shimano Cues с классическим ручным переключением.

Обе модели оборудованы передней подвеской с ходом 140 мм и задним амортизатором, то есть велосипед пригоден не только для городских улиц, но и для грунтовых дорог и пересеченной местности. На R11 установлена вилка Fox 36 AWL, а R10 комплектуется SR Suntour XCR 36.

Рама изготовлена из гидроформованного алюминия и рассчитана на общую нагрузку до 136 кг. Задний багажник с креплением MIK выдерживает до 27 кг груза, в базовое оснащение входят полноразмерные крылья, подножка и встроенное освещение с дальним светом яркостью до 500 люмен. На раме также предусмотрены крепления для сумок, замков и других аксессуаров.

Trek Allant+ FS предлагается в размерах S, M, L и XL в единственном оливково-коричневом цвете. Стоимость версии R10 составляет 5000 евро, флагманский R11 Auto с автоматическим переключением передач оценен в 6000 евро.