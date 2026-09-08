«Тарелка» Starlink Mini получила необычный аккумулятор, который можно «наращивать» как конструктор: представлен PeakDo LinkPower Pod 1

И его можно установить на штатив

Компания PeakDo представила LinkPower Pod 1 — новый портативный аккумулятор в необычном цилиндрическом корпусе для «тарелки» Starlink Mini. В отличие от предыдущих моделей серии LinkPower, новинка стала компактнее и получила встроенную складную треногу, которая одновременно служит подставкой для спутниковой антенны.

Главная особенность устройства — модульная конструкция. Несколько аккумуляторов можно устанавливать друг на друга, увеличивая таким образом запас энергии. LinkPower Pod 1 также совместим с другими батареями серии LinkPower.

Емкость аккумулятора составляет 99 Вт·ч (27 500 мА·ч). По заявлению PeakDo, этого хватает более чем на 4,5 часа работы Starlink Mini. Максимальная выходная мощность достигает 65 Вт. При этом максимальная входная мощность составляет 100 Вт.

На корпусе размещен 1,47-дюймовый дисплей, который показывает уровень заряда, расчетное оставшееся время работы, мощность и статус подключения Bluetooth/Wi-Fi.

LinkPower Pod 1 рассчитан не только на спутниковый интернет. В комплект входит шаровая головка и крепление с резьбой 1/4 дюйма, за счет чего аккумулятор можно использовать как источник питания для камеры, установленной на штативе. Кроме того, он подходит для зарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов и других устройств с USB-C.

Новинка получила защиту от пыли и воды (IP65) и, по заявлению производителя, допускается к перевозке в ручной клади на авиарейсах (так как емкость не превышает 100 Вт·ч).

PeakDo LinkPower Pod 1 уже поступил в продажу. Стоимость составляет $200, но для первых покупателей цена ниже — $170.