12 000 мАч, 120 Вт, 10-кратный зум, четыре 50-мегапиксельные камеры, два экрана и защита IP69K. Представлен необычный неубиваемый смартфон Blackview Xplore 6

Компания Blackview показала на IFA 2026 необычный защищенный смартфон Xplore 6. Особенность новинки — возможность крепления внешнего телеконвертера, за счет чего 3-кратный оптический зум перископного телеобъектива увеличивается до 10-кратного.

Телеконвертер 3,33x устанавливается на специальный защитный чехол. После подключения смартфон автоматически определяет аксессуар: в приложении камеры появляется соответствующий значок, а эквивалентное фокусное расстояние переключается на 230 мм. В сочетании с цифровым зумом ЭФР увеличивается до 1600 мм.

В блоке основной камеры Xplore 6 три модуля, все с 50-мегапиксельными сенсорами. В основном модуле используется крупный сенсор OmniVision OV50H оптического формата 1/1,3 дюйма. В нем, а также в перископном модуле есть оптическая стабилизация. Разрешение фронтальной камеры с диафрагмой F/2,45 также составляет 50 Мп.

Еще одной особенностью смартфона стал второй экран, размещенный на задней панели. Это 1,47-дюймовый дисплей с разрешением 368 × 194 пикселя. Он отображает системную информацию и элементы управления мультимедиа, а также может использоваться в качестве видоискателя, позволяя делать селфи основной 50-Мп камерой.

В основу аппаратной платформы легла SoC MediaTek Dimensity 9400+. Смартфон имеет 18 ГБ ОЗУ и 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти. Основной экран — AMOLED с диагональю 6,73 дюйма, разрешением 3200 × 1440 пикселей и частотой 120 Гц. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2.

Емкость батареи составляет 12 000 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью до 120 Вт и беспроводная мощностью до 80 Вт.

Толщина корпуса достигает 18,2 мм, масса — 428 граммов. Размеры составляют 179,5 × 85,4 мм. Xplore 6 защищен в соответствии со степенью IP69K. По данным самой Blackview, устройство выдерживает падения с двухметровой высоты.

Смартфон работает на Android 16, обещано три года обновлений Android. Европейские продажи ожидаются в конце сентября по цене 950 евро. Причем в эту сумму уже входят телеконвертер, защитный чехол, беспроводные наушники и зарядная док-станция.