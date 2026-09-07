Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro поступили в продажу в России — яркость 3000 нит и автономность до 21 дня

В России стартуют продажи Huawei Watch GT 7 Pro и Watch GT 7. Флагманская версия получила корпус из титанового сплава, керамический безель со специальным защитным покрытием и фторэластомерный ремешок.

Часы доступны в желтом, зеленом и черном цветах, весят около 55,5 г без ремешка. Watch GT 7 предлагается в версиях 46 и 41 мм с корпусом из нержавеющей стали.

Обе модели оснащены AMOLED-экранами с пиковой яркостью до 3000 нит. Старшая версия и Watch GT 7 46 мм получили панели 1,47 дюйма, а 41-миллиметровая модель — 1,32 дюйма.

Часы получили защиту 5ATM и IP69, а Watch GT 7 Pro дополнительно позволяет заниматься фридайвингом на глубине до 40 метров. Среди спортивных возможностей — автоматическое распознавание лыж и сноуборда, более 3000 карт горнолыжных трасс, анализ поворотов и центробежной нагрузки, а также расширенные функции для велосипедистов.

За здоровьем устройства следят круглосуточно благодаря системе Huawei TruSense: контролируются сон, стресс, эмоциональное состояние, активность и сердечный ритм. Модель Watch GT 7 Pro также получила ЭКГ. Автономность флагмана и Watch GT 7 46 мм достигает 21 дня при минимальном использовании и 12 дней в обычном режиме, тогда как 41-миллиметровая версия работает до 14 и 7 дней соответственно.

Цена Watch GT 7 Pro в России составляет 33 тыс. рублей, а Watch GT 7 — от 26 тыс. до 28 тыс. рублей. С 8 сентября по 9 октября действуют скидки до 4000 рублей и дополнительные подарки.