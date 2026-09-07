Такси дешевле, если подождать: «Яндекс Go» запускает новую опцию

Опция будет появляться в часы пик, во время пробок и непогоды

Команда «Яндекс Go» запускает опцию «Позже», которая позволит пассажирам снизить стоимость поездки в периоды высокого спроса. Если пользователь согласится подождать автомобиль дольше обычного, сервис предоставит скидку за свой счёт — доход водителя при этом не изменится.

Алгоритм автоматически предложит опцию «Позже», когда количество заказов заметно увеличивается. Например, это может происходить во время пробок, непогоды или после массовых мероприятий. Перед оформлением поездки пассажир увидит ориентировочное время ожидания и итоговую стоимость.

В среднем автомобиль при выборе «Позже» будет приезжать через 30–40 минут, а скидка составит около 30%. В некоторых ситуациях она может достигать 50%.

В «Яндекс Go» рассчитывают, что перенос части поездок на более позднее время поможет распределить спрос и уменьшить резкие изменения стоимости при нехватке свободных машин. Опция дополнит существующие способы сэкономить на поездках, включая совместные поездки и скидки за готовность пройти часть маршрута пешком.