«Билайн» откажется от своего ТВ-сервиса в пользу «Кинопоиска»

Абоненты получат доступ к фильмам, сериалам, телеканалам и спортивным трансляциям без изменения условий действующих тарифов

Оператор «Билайн» и Яндекс договорились о переходе оператора на «Кинопоиск» в качестве основной ТВ-платформы. С сентября видеосервис будет постепенно заменять «попкорн.билайн» в тарифах оператора.

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Как рассказали компании, пользователи получат доступ к фильмам и сериалам из библиотеки «Яндекс Плюса» без изменения стоимости действующих условий.

Приложение «Кинопоиска» планируют удалённо установить на ТВ-устройства большинства текущих абонентов. В дальнейшем оператор намерен обновлять парк приставок: клиентам предложат умные устройства на YaOS с голосовым помощником «Алисой» и доступом к различным сервисам.

Для новых пользователей «Билайн» также подготовит тарифы домашнего интернета с подпиской на контент «Кинопоиска». Компании намерены совместно разрабатывать новые продукты и предложения, в том числе для мобильных абонентов.

На платформе доступны более 200 телеканалов, спортивные трансляции и свыше 100 тыс. единиц видеоконтента. При этом действующие условия тарифов и подписок для клиентов «Билайна» меняться не будут. Ранее в некоторых тарифах оператора уже были доступны сервисы «Яндекс Плюса», включая «Яндекс Музыку» и «Яндекс Книги».