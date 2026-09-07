Материнская плата Asus практически моментально «убила» Ryzen 9 9950X3D

Ryzen 5 8500G на ней уже не заработал — при этом никакого разгона не было

Владелец ПК рассказал о необычном инциденте с процессором Ryzen 9 9950X3D и материнской платой Asus ROG Crosshair X670E Hero. После установки флагманского 16-ядерного CPU компьютер перестал загружаться, а затем проблемы возникли и с «резервным» Ryzen 5 8500G. Что именно стало причиной неисправности, пока неизвестно.

По словам пользователя Reddit под ником SpecialistConcept423, он заменил Ryzen 5 8500G на Ryzen 9 9950X3D (без разгона и ручной настройки напряжений). Единственным изменением стал выбор встроенного в BIOS профиля памяти Asus для комплекта DDR5 объемом 64 ГБ.

После сохранения настроек система перестала запускаться, диагностический индикатор показал код «00». Когда процессор извлекли из сокета, на его корпусе обнаружили два коричневых следа, напоминающих локальный перегрев или электрическое повреждение.

Чтобы проверить материнскую плату, пользователь установил обратно прежний Ryzen 5 8500G, который до этого работал без каких-либо проблем. Однако компьютер снова не загрузился — на этот раз плата выдала диагностический код «4D». При этом владелец утверждает, что погнутых контактов сокета или других видимых повреждений обнаружено не было.

Особенно интересно, что этот же Ryzen 9 9950X3D, по словам пользователя, ранее исправно работал на другой материнской плате — ASRock X670E Taichi Carrara. На Asus также была установлена последняя доступная версия BIOS.

Пока нельзя утверждать, что именно материнская плата вывела из строя оба процессора. Неизвестно, какие напряжения фактически применил встроенный профиль памяти, есть ли скрытые неисправности в системе питания или сокете и сохранил ли работоспособность Ryzen 5 8500G. Ответить на эти вопросы сможет только полноценная диагностика компонентов.