Sony вернула на рынок популярные наушники прошлых лет. Представлена модель WH-1000XM4C, но дороже, чем ожидалось

Компания Sony представила беспроводные наушники WH-1000XM4C, сливы о которых появились некоторое время назад. Фактически это возвращение на рынок популярной модели WH-1000XM4 с косметическими изменениями.

Начать стоит с того, что слухи о цене в 250 долларов ошибались. Официальная цена в США без налогов составляет 300 долларов. Возможно, изначально Sony и планировала оценить новинку в 250 долларов, но передумала.

Что касается остального, новинка доступна в трёх цветах: чёрном, сером и новом фиолетовом. Дизайн и конструкция сохранились неизменными, весят наушники всё так же немного: 253 г.

Есть ли какие-то улучшения в плане звука, шумоподавления или каких-то иных технологий, неясно. Sony упоминает разве что новый 10-полосный эквалайзер, а в спецификациях указана поддержка Bluetooth 6.0.

Автономность почти не изменилась: 27 либо 34 часа проигрывания музыки с шумоподавлением и без соответственно.