Ультракомпактная GeForce RTX 3060 без дополнительного питания появилась в продаже по цене почти 500 долларов

Только вчера мы писали о необычной GeForce RTX 3060, которая имеет низкопрофильное исполнение и занимает один слот расширения, как эта карта появилась в свободной продаже.

Вечера ещё не был известен даже бренд, выпустивший эту модель. Теперь мы знаем, что это SRhonyra, а за саму карту в США просят немалые 495 долларов. Впрочем, как мы недавно говорили, RTX 3060 за последнее время ужасно подорожала.

В описании карты на сайте NewEgg прямо сказано, что она совместима с локальными ИИ и способна запускать модели на 7-13 млрд параметров. Памяти у карты, как и полагается, 12 ГБ.

При этом тут ещё и нет разъёма питания, так что лимит у карты ограничен 75 Вт, поступающими через слот PCIe. И вот это уже не очень хорошо, потому как, если говорить об игровой производительности, она сильно снижена относительно нормальной RTX 3060. А RTX 3060, хотя и до сих пор остаётся самой популярной видеокартой у геймеров Steam, не может похвастаться сколько-то высокой производительностью по современным меркам. В данном случае как минимум в бенчмарках производительность почти вдвое ниже.