Более половины всех мощностей техпроцесса 4 нм Samsung выделила для выпуска базовых кристаллов для HBM4

Компания Samsung первой выпустила на рынок чипы, которые производятся по нормам 2 нм, но такая SoC у неё пока одна, тогда как большинство остальных компания производит по нормам 4 нм. Как сообщает ZDNet, более половины этих мощностей сейчас выделено под производство памяти.

50-60% всех мощностей по производству чипов по техпроцессу 4 нм были выделены для выпуска памяти HBM4. Если точнее, то не самой памяти, а базового кристалла.

Напомним, память HBM представляет собой стек, состоящий из чипов DRAM, но в основе всего этого лежит базовый кристалл. И если чипы памяти производятся совершенно иначе и по другим техпроцессам, то базовый кристалл выпускается на тех же линиях, что и логические SoC. В данном случае Samsung выделила под это более половины всех мощностей своего техпроцесса прошлого поколения.

Общая мощность соответствующих линий составляет 30 000 пластин в месяц.