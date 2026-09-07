Apple готовит сразу два варианта совершенно нового для себя продукта. Упоминания геймпадов нашли в коде macOS

Похоже, компания Apple работает над собственным геймпадом, а точнее, сразу над двумя. Как минимум их упоминание обнаружилось в коде macOS 26.

В коде нашли профили GameController для двух несуществующих на рынке устройств, обозначенных T6502 и T1057. Также удалось узнать, что это разные геймпады с разной реализацией тактильной отдачи, хотя подробностей нет. Кроме того, T1057 имеет акселерометр и гироскоп, в то время как T6502 — нет.

Будет ли Apple действительно выпускать сразу два разных геймпада, пока можно лишь гадать. Что касается самого типа устройств, компания вполне может создать свой контроллер, который подошёл бы как для Apple TV, так и для MacBook.