Anbernic выпустила первую портативную ретро-консоль на чипе Snapdragon. RG 55G1 стоит 150 долларов

Компания Anbernic, известная своими ретро-консолями, представила свою первую портативную модель на чипе Qualcomm. Приставка RG 55G1 опирается на Snapdragon G1 Gen 2 и стоит всего 150 долларов.

Snapdragon G1 Gen 2 представляет собой не самый свежий чип, представленный ещё в марте прошлого года. Эта SoC специально была создана для гейминга в Full HD при 120 к/с и ориентирована на портативные приставки. В конфигурацию входят восемь процессорных ядер Kryo (2+6), GPU Adreno 12, а ещё можно выделить поддержку лишь Wi-Fi 5.

Что касается консоли, кроме этого чипа она получила экран Full HD диагональю 5,5 дюйма, 4/64 либо 8/128 ГБ памяти, слот для microSD, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку зарядки 18 Вт. Всё это весит 339 г и работает под управлением Android 14.

За 140 долларов предлагают базовую версию, а старшая стоит 175 долларов.