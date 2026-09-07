Anbernic выпустила первую портативную ретро-консоль на чипе Snapdragon. RG 55G1 стоит 150 долларов

Внутри Snapdragon G1 Gen 2 и

Консоли и игрыAnbernic

Компания Anbernic, известная своими ретро-консолями, представила свою первую портативную модель на чипе Qualcomm. Приставка RG 55G1 опирается на Snapdragon G1 Gen 2 и стоит всего 150 долларов.  

Snapdragon G1 Gen 2 представляет собой не самый свежий чип, представленный ещё в марте прошлого года. Эта SoC специально была создана для гейминга в Full HD при 120 к/с и ориентирована на портативные приставки. В конфигурацию входят восемь процессорных ядер Kryo (2+6), GPU Adreno 12, а ещё можно выделить поддержку лишь Wi-Fi 5. 

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Источник изображения: Anbernic

Что касается консоли, кроме этого чипа она получила экран Full HD диагональю 5,5 дюйма, 4/64 либо 8/128 ГБ памяти, слот для microSD, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку зарядки 18 Вт. Всё это весит 339 г и работает под управлением Android 14. 

За 140 долларов предлагают базовую версию, а старшая стоит 175 долларов.  

У этого 3-литрового ПК до 192 ГБ Озу, из которых 160 ГБ можно выделить для GPU. Chuwi представила UniBox AI495 ProApple готовит сразу два варианта совершенно нового для себя продукта. Упоминания геймпадов нашли в коде macOS

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