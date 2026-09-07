У этого 3-литрового ПК до 192 ГБ Озу, из которых 160 ГБ можно выделить для GPU. Chuwi представила UniBox AI495 Pro

Компания Chuwi представила мини-ПК UniBox AI495 Pro на основе новейшего процессора Ryzen AI MAX+ Pro 495. Новинка предлагает корпус с габаритами 210 х 210 х 67 мм и до 192 ГБ ОЗУ.

Процессор Ryzen AI MAX+ Pro 495 новый, конечно, лишь формально. Фактически это тот же Ryzen AI MAX+ Pro 395 с немного повышенными частотами и поддержкой до 192 ГБ ОЗУ против максимума в 128 ГБ в прошлом поколении.

Новинка Chuwi имеет SSD объёмом до 2 ТБ и место ещё для двух накопителей. Что касается оперативной памяти, это быстрая LPDDR5X-8533, причём для GPU тут можно выделить до 160 ГБ.

Из остального можно выделить USB4, Wi-Fi 7, два RJ45 10GbE и Oculink. Данных о цене пока нет.