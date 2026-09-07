«Мяу»-ноутбук с игровой видеокартой за 1560 долларов. Colorful представила Meow X16 Pro
Внутри Ryzen 7 8745HX
Компания Colorful представила относительно недорогой игровой ноутбук линейки Meow. Новинка называется Meow X16 Pro и оценена в Китае в 1560 долларов.
За эти деньги покупатель получит систему с видеокартой GeForce RTX 5060 Laptop и не самым свежим процессором Ryzen 7 8745HX, но его производительность всё равно весьма высока.
Также ПК оснащается 16 ГБ памяти DDR5-5200, SSD объёмом 512 ГБ, 16-дюймовым IPS-экраном 1600p с частотой 180 Гц, Wi-Fi 6E и батареей ёмкостью 80 Втч.
Ноутбук выделяется светлым корпусом и яркими оранжевыми акцентами.
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