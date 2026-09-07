«Мяу»-ноутбук с игровой видеокартой за 1560 долларов. Colorful представила Meow X16 Pro

Компания Colorful представила относительно недорогой игровой ноутбук линейки Meow. Новинка называется Meow X16 Pro и оценена в Китае в 1560 долларов.

За эти деньги покупатель получит систему с видеокартой GeForce RTX 5060 Laptop и не самым свежим процессором Ryzen 7 8745HX, но его производительность всё равно весьма высока.

Также ПК оснащается 16 ГБ памяти DDR5-5200, SSD объёмом 512 ГБ, 16-дюймовым IPS-экраном 1600p с частотой 180 Гц, Wi-Fi 6E и батареей ёмкостью 80 Втч.

Ноутбук выделяется светлым корпусом и яркими оранжевыми акцентами.