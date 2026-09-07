Еще один бюджетный Xiaomi с большой батареей. Раскрыты характеристики Poco C95 Pro

Большой экран с диагональю 6,9 дюйма и SoC MediaTek Helio G91 Ultra

В Сети появились изображения и ключевые характеристики готовящегося к выпуску Poco C95 Pro 4G. По данным ресурса 91mobiles и инсайдера Sudhanshu Ambhore, новый бюджетный смартфон Xiaomi получит большой экран и довольно большую батарею.

Poco C95 Pro приписывают 6,9-дюймовый экран с разрешением 1600 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположится на боковой грани.

Аппаратной основой станет 12-нанометровая MediaTek Helio G91 Ultra. Покупателям предложат конфигурации с 6/128 и 8/256 ГБ.

Емкость аккумулятора составит 7500 мА·ч, максимальная мощность зарядки — 45 Вт. Разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп, основной — 50 Мп. Смартфон получит HyperOS 3 на базе Android 16.

Ожидаются три варианта оформления: черный, темно-синий и зеленый. Дата официальной премьеры и цена Poco C95 Pro 4G пока не названы.

Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) ранее опубликовал подробности о Nokia 1.4, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Xiaomi Mi 10T Lite, Realme 7 и Realme 7 Pro, а также о многих других мобильных новинках до их официального анонса.