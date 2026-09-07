Космический корабль «Прогресс МС-33» отстыковался от МКС и отправился в последний путь — примерно в 21:30 он сгорит в атмосфере Земли

А те части, что не сгорят, затонут в несудоходном районе Тихого океана

Сегодня в 18:18 по московскому времени российский грузовой корабль «Прогресс МС-33» отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента Международной космической станции, завершив тем самым свою миссию на орбите.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

За время работы на станции «Прогресс МС-33» доставил экипажу и российскому сегменту МКС около 2,5 тонны различных грузов. На борту находились 1211 кг оборудования и сухих грузов — аппаратура для научного эксперимента «Солнце-терагерц», 828 кг топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы.

Двигатели «Прогресса МС-33» включатся на торможение в 21:27 по московскому времени. После этого корабль войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится. Несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана.