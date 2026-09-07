УАЗ «Патриот» — прошлый век. Обновленный УАЗ «Патриот Х» показали на первых фото
С 2,0-литровым дизелем под капотом и 6-ступенчатой коробкой передач
Первые экземпляры обновленного УАЗ «Патриот Х» заметили в Москве еще до официального начала продаж. Как сообщили Autonews.ru в пресс-службе Ульяновского автозавода, автомобили привезли в столицу для завершения сертификационных процедур.
По словам представителя УАЗа, сертификация постепенно подходит к концу, продажи модернизированного внедорожника планируется начать уже осенью 2026 года.
Ключевые новшества — под капотом: внедорожник получит 2,0-литровый дизельный мотор и 6-ступенчатую механическую коробку передач.
Изменения затронули и внешность. Обновленный внедорожник получил полностью светодиодную оптику и слегка переработанную решетку радиатора. При этом общий дизайн и узнаваемые пропорции «Патриота» сохранились.
В салоне установлено новое рулевое колесо. Привычный элемент управления трансмиссией дополнен круговым селектором управления раздаточной коробкой. Также появились дополнительные разъемы для мобильных устройств (USB-C в том числе).
Для модернизированного автомобиля УАЗ выбрал отдельное маркетинговое обозначение «Патриот Х». Комплектации и цены производитель пока не объявил.
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