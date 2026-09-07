Снова топ за свои деньги? Xiaomi представила большой пятиместный кроссовер Sky Nomad N70 Max: 422 л.с., полный привод, 1461 км на баке бензина — 240 тыс. юаней (3,1 млн рублей)

На сервис Sky Nomad N70 будет заезжать раз в три года

Xiaomi официально представила в Китае большой пятиместный кроссовер Sky Nomad N70 Max с последовательной гибридной силовой установкой. Новинка получила полный привод, батарею емкостью 76 кВт·ч, пневмоподвеску. Цена — 240 тыс. юаней. Это примерно 35 700 долларов или 3,1 млн рублей.

На чистом электричестве Sky Nomad N70 Max способен проехать до 505 км (по циклу CLTC). Полностью заряженный и заправленный (объем топливного бака — всего 45 литров) автомобиль способен проехать до 1461 км (CLTC).

Два электромотора развивают суммарно 422 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч. При движении с разряженной батареей заявлен расход 6,1 л/100 км (по циклу WLTC). Двигатель рассчитан на бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-98, а плановое обслуживание после первого ТО требуется лишь раз в три года или каждые 30 тысяч километров.

Шасси — с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади. Уже в базе пневмоподвеска и адаптивные амортизаторы с непрерывной регулировкой жесткости. Радиус разворота составляет всего 5,67 метра.

Центральная консоль выполнена в виде подвижного «острова», который может перемещаться по салону, а сама компоновка поддерживает более 13 вариантов трансформации. Один из режимов позволяет развернуть пассажиров лицом друг к другу, правда воспользоваться им можно только во время стоянки.

Задние кресла оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и регулируются по углу наклона до 135 градусов. Панорамная крыша получила физическую солнцезащитную шторку, а общая площадь остекления составляет 6,14 м².

Безопасность обеспечивают кузов из сверхвысокопрочной стали с прочностью до 2200 МПа, девять подушек безопасности и система, способная сохранять управляемость даже при разрыве шины на скорости до 160 км/ч. Максимальная глубина преодолеваемого брода заявлена на уровне 650 мм, а для экстренных ситуаций предусмотрен специальный режим движения в глубокой воде.