Видеокарта с двумя GPU и 16 ГБ памяти — всего за 60 долларов. В Китае начали продавать модифицированные Nvidia Tesla M60

На китайском вторичном рынке появились необычные видеокарты на базе серверной Nvidia Tesla M60. Ускорители продаются примерно за 400 юаней — примерно 60 долларов. Для установки в обычные компьютеры их оснащают металлическим кожухом и системой активного охлаждения с тремя вентиляторами.

Tesla M60 вышла еще в 2015 году и создавалась не для игр, а для серверов, виртуальных рабочих станций и платформы Nvidia GRID. Главная особенность карты — сразу два графических процессора Maxwell GM204 на одной плате. В сумме ускоритель получил 4096 ядер CUDA и 16 ГБ памяти GDDR5.

Однако полноценными 16 ГБ пользоваться нельзя. Каждый из двух GPU располагает собственными 8 ГБ памяти, а доступ к памяти соседнего процессора отсутствует. Поэтому приложения должны изначально поддерживать работу с несколькими видеочипами, иначе второй GPU попросту не используется.

Именно поэтому Tesla M60 слабо подходит для современных игр. Поддержка классических конфигураций типа «мульти-GPU» практически исчезла, а DirectX 12 и Vulkan требуют, чтобы разработчики реализовали такую возможность отдельно для каждой игры.

Китайские продавцы также решают еще одну проблему оригинальной карты. Серверная Tesla M60 выпускалась с пассивным охлаждением и была рассчитана на мощный воздушный поток внутри стойки, поэтому для домашних ПК на нее устанавливают собственную систему охлаждения с тремя вентиляторами.

Есть и еще один важный нюанс: у Tesla M60 нет видеовыходов. Подключить монитор напрямую к ускорителю невозможно, что ограничивает использование в роли обычной видеокарты в настольном ПК.

Несмотря на возраст, Tesla M60 по-прежнему поддерживается драйверами Nvidia ветки R580. За свою цену она может быть интересна для экспериментов с CUDA, рендеринга и некоторых задач искусственного интеллекта, если программное обеспечение умеет работать с двумя GPU.