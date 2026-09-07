Телевизоры LG не шпионят за пользователями, но специалистам по кибербезопасности удалось заставить ТВ LG на webOS записывать звук даже при выключенном экране

Расследование Gamers Nexus с участием независимых специалистов по кибербезопасности выявило потенциально опасные особенности и уязвимости телевизоров LG на базе webOS. Исследователи смогли добиться записи звука через подключенный микрофон даже тогда, когда экран телевизора выглядел выключенным. Также была зафиксирована активность устройств LG по сканированию локальной сети.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Важно, что результаты эксперимента не доказывают, будто LG штатно записывает домашние разговоры пользователей или отправляет такие записи на свои серверы. Аудиозапись при выключенном экране исследователи получили посредством эксплуатации уязвимостей webOS. Это принципиально отличает обнаруженную проблему безопасности от штатной функции телевизора.

Тестирование проводилось на нескольких устройствах LG, при этом в опубликованных материалах конкретно упоминается OLED-телевизор G5 поколения 2025 года. Анализ прошивки и сетевой активности показал, что телевизор собирает информацию об устройствах в локальной сети, включая внутренние IP- и MAC-адреса, имена некоторых устройств и характеристики сигнала.

Исследователи также обнаружили сбор сведений о расположенных поблизости Wi-Fi-сетях: их SSID, используемых каналах и уровнях сигнала. Однако специалистам не удалось расшифровать весь сетевой трафик, поэтому они не смогли достоверно установить содержание и назначение каждого передаваемого пакета.

Отдельное внимание уделили технологии Automatic Content Recognition (ACR). Она предназначена для определения того, что смотрит владелец телевизора: система формирует цифровые отпечатки аудио- и видеоконтента и сравнивает их с базами данных. Такая информация может использоваться для аналитики и персонализации рекламы.

По данным расследования, ACR способна работать и при просмотре контента с внешних устройств, подключенных через HDMI. Получаемая телеметрия может использоваться рекламным подразделением LG Ad Solutions. Это отдельный механизм, который не следует путать с обнаруженной возможностью записи микрофона через уязвимость.

Наиболее серьезной частью исследования стали именно недостатки безопасности webOS. В ходе эксперимента специалисты смогли заставить телевизор вести аудиозапись с подключенного микрофона при визуально выключенном дисплее. Когда устройство отключали от сети, полученное аудио оставалось в его локальной памяти. Позднее исследователям удалось получить доступ к файлу с использованием найденных уязвимостей.

Также сообщается об обнаружении проблем, потенциально позволяющих удаленное выполнение кода. Часть информации пока не публикуется, поскольку исследователи проводят процедуру ответственного раскрытия и дают производителю время на устранение уязвимостей.

В общем, говорить о том, что ТВ LG тайно записывают разговоры даже в выключенном состоянии, не приходится. Однако исследование показывает другое: при определенных условиях уязвимый телевизор можно заставить записывать звук, а объем собираемой штатной телеметрии и активность внутри локальной сети вызывают отдельные вопросы о конфиденциальности.

Gamers Nexus рекомендует пользователям, которые хотят максимально ограничить сбор данных, отключать Smart TV от сети и использовать для стриминговых сервисов отдельную медиаприставку. Однако и такое устройство, разумеется, требует собственных настроек конфиденциальности и своевременного обновления безопасности.