12 000 мАч, 120 Вт, 8 динамиков, мощная SoC Xring O3, тонкий корпус и видеовход DisplayPort. Представлен планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max

Его можно превратить в дополнительный монитор для ноутбука

Вместе со смартфоном Xiaomi 18 Fold сегодня в Китае официально представили флагманский планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max. Как и смартфон, новинка базируется на топовой однокристальной системе Xring O3.

Планшет получил 13,3-дюймовый экран с соотношением сторон 3:2, разрешением 3,4K и кадровой частотой 144 Гц. Максимальная яркость достигает 1000 нит, а для любителей работы при ярком освещении доступна версия Nano Soft Light с антибликовым покрытием. Толщина металлического корпуса составляет всего 5,67 мм, вес — 645 граммов.

В основе устройства лежит фирменная однокристальная SoC Xiaomi Xring O3. По заявлению компании, многопоточная производительность CPU и графики платформы приближаются к уровню Apple M5.

Емкость аккумулятора составила 12 000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт. Планшет также оснащен восемью динамиками, шестью микрофонами, 32-мегапиксельной фронтальной и 50-мегапиксельной основной камерами, а также поддерживает Wi-Fi 7.

Самой необычной функцией стал видеовход DisplayPort. Через полнофункциональный USB-C Pad 9 Pro Max способен принимать видеосигнал от другого устройства и работать как 13,3-дюймовый внешний дисплей. Достаточно одного кабеля, чтобы превратить планшет во второй экран для ноутбука или игровую панель для консоли.

HyperOS 4 адаптирована для больших экранов и поддерживает одновременную работу с шестью окнами. Xiaomi также оптимизировала профессиональные приложения, включая WPS for Pad, CapCut Pro и Pixel Cake.

Цены выглядят так: 8/256 ГБ — $710, 12/256 ГБ — $785, 16/256 ГБ — $860, 12/512 ГБ — $900, 16/512 ГБ — $975, 16/512 ГБ Nano Soft Light — $1020, 16 ГБ/1 ТБ Nano Soft Light — $1170. На старте продаж покупатели устройства бесплатно получат стилус Focus Stylus Pro и кабель USB-C — USB-C в тканевой оплетке с поддержкой тока 6 А.