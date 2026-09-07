5000 мАч, 6 лет обновлений и IP54 — бюджетный Samsung Galaxy A07s поступил в продажу

Samsung запустила продажи нового бюджетного смартфона Galaxy A07s. Новинка уже доступна в Иордании, а позже появится и на других рынках. Но данных о стоимости пока нет.

Galaxy A07s построен на 6-нанометровой SoC MediaTek G99+. В зависимости от конфигурации смартфон имеет до 6 ГБ ОЗУ и до 128 ГБ (конкретно в Иордании сейчас предлагается только версия 4/64 ГБ). При этом Samsung сохранила слот microSD.

Модель получила 6,7-дюймовый экран IPS с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку. Основная камера — с датчиками разрешением 50 и 2 Мп, фронтальная камера — 8-мегапиксельная.

Емкость аккумулятора составила 5000 мА·ч, корпус защищен от пыли и воды в соответствии со степенью IP54.

Galaxy A07s работает под управлением Android 16, Samsung обещает шесть лет обновлений операционной системы, столько же будут выходить патчи безопасности.

В конфигурации устройства, помимо прочего, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB-C и стандартный разъем 3,5 мм для наушников.