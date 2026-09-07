Байконур перестанет быть эксклюзивом для России — легендарный российско-казахстанский космодром превратят в международный космический хаб

Космодром Байконур в Казахстане в перспективе может превратиться в международный космический хаб, открытый для участия зарубежных государств и частных компаний. Такой сценарий развития рассматривают Казахстан и Россия, сообщил председатель правления совместного предприятия «Байтерек» Айдын Аимбетов.

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По его словам, международное сотрудничество должно стать одним из главных принципов дальнейшего использования космодрома. Предполагается привлекать новых партнеров к запускам и другим космическим проектам, однако конкретные страны и компании пока не называются.

Необходимость искать новую модель развития связана со снижением интенсивности запусков. Как отметил Аимбетов, количество стартов на Байконуре сокращается под влиянием международной логистики и политической обстановки, поэтому космодрому требуется более широкая международная загрузка.

Ключевым проектом модернизации комплекса остается российско-казахстанская программа «Байтерек», которая должна обеспечить Байконуру запуск современных ракет и сохранить его значение после постепенного отказа от устаревающих ракетных комплексов.

Байконур вместе с одноименным городом расположен на территории Казахстана и арендуется Россией. Первое соглашение было подписано в 1994 году, а в 2004-м его действие продлили до 2050 года. Россия ежегодно выплачивает Казахстану за аренду космодрома $115 млн.

Если планы будут реализованы, в ближайшие десятилетия Байконур может постепенно перейти от преимущественно российско-казахстанской модели эксплуатации к статусу международной космической площадки.