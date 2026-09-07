Землю накроют магнитные бури уже 8 и 9 сентября

Солнечная активность заметно выросла в последние дни: почти за каждой крупной вспышкой следуют выбросы плазмы в космос. Большинство облаков пройдёт мимо Земли, однако расчёты показывают, что два или три из них могут достичь нашей планеты 8 и 9 сентября. Такой прогноз подтверждают наблюдения космических коронографов и результаты численного моделирования.

Первые изменения солнечного ветра могут стать заметны уже вечером 7 сентября. Ожидается, что возмущённый поток сохранится как минимум несколько дней, а максимальная скорость солнечного ветра в ночь с 8 на 9 сентября может приблизиться к 700 км/с — почти вдвое выше нынешних значений. Именно в этот период прогнозируется наиболее заметное воздействие на магнитосферу Земли.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Пока специалисты оценивают ситуацию как умеренную. Ожидаются продолжительные геомагнитные возмущения с возможными периодами магнитных бурь уровня G1 и G2 — от слабых до средних. Вероятность более мощного события сейчас невелика, однако Солнце остаётся активным. Новые вспышки и выбросы плазмы способны быстро изменить прогноз и усилить геомагнитную обстановку.