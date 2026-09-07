Представлен графеновый обогреватель Xiaomi для ванной на 3000 Вт со встроенной вентиляцией

Xiaomi начала прием предзаказов на Mijia Smart Bathroom Heater 2 — потолочный обогреватель для ванной комнаты, совмещающий отопление, вентиляцию и освещение.

Устройство использует два вентилятора с отдельными DC-инверторными двигателями и способно прокачивать до 300 м³ воздуха в час, обеспечивая полный воздухообмен примерно за 90 секунд. Для обогрева применяется графеновый PTC-элемент мощностью до 3000 Вт.

За автоматизацию отвечают сразу несколько датчиков. Система измеряет температуру и влажность и корректирует нагрев с учетом реальных условий в помещении. Два радара миллиметрового диапазона 24 ГГц распознают присутствие человека: свет включается автоматически, а вентиляция активируется при входе или выходе. Кроме того, встроенный VOC-сенсор способен самостоятельно запускать проветривание при ухудшении качества воздуха.

Для освещения предусмотрен LED-модуль яркостью 1600 люмен с плавной регулировкой. Управлять устройством можно через приложение Mi Home, голосовые команды Xiao Ai, систему Xiaomi Smart Connect или встроенную панель.

Mijia Smart Bathroom Heater 2 уже появился на Xiaomi Youpin и JD.com по цене 1117 юаней — около €143. О сроках выхода новинки за пределами Китая Xiaomi пока не сообщила.