Без руля и без разрешения: Tesla сама сертифицировала Cybercab и получила расследование

Акции упали на 6% после того, как началась проверка процесса сертификации 1000 роботакси без органов управления — в отличие от Zoox, которая пошла официальным путём и добилась одобрения

Акции Tesla упали примерно на 6% после того, как Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) открыла расследование в отношении сертификации Cybercab — автомобиля без руля, педалей тормоза и газа и зеркал. Регулятор проверяет процесс и технические данные, с помощью которых Tesla подтвердила соответствие федеральным стандартам безопасности для до 1000 таких машин.

Ключевой вопрос — как именно компания легализовала автомобиль, в котором отсутствуют инструменты управления, предусмотренные стандартами. NHTSA подчёркивает, что Tesla не подавала заявку на исключение из требований.

Amazon Zoox пошла другим путём: обратилась за официальным разрешением и в июле получила одобрение на ограниченное коммерческое использование своего роботакси без руля. Одна компания запросила разрешения и получила его, вторая объявила о соответствии сама — и теперь обязана показать, как это обосновано.

Самостоятельная сертификация (self-certification) — стандартный механизм в США: производители сами подтверждают соответствие машин нормам, без отдельного одобрения каждой модели. Tesla не изобрела лазейку, спор именно в том, распространяется ли этот механизм на транспортное средство, где физически отсутствуют элементы управления.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Ситуацию осложняет то, что NHTSA уже предложила отменить федеральное требование о педали тормоза для автомобилей, предназначенных исключительно для автоматического управления. Ожидается, что поправку примут позже в этом году. Если это произойдёт, то одно из главных препятствий для Cybercab исчезнет. Формально Tesla могут обвинять не в нарушении действующего правила, а в том, что она забежала вперёд ещё не принятого изменения. Регуляторы относятся к опережению готовящейся поправки мягче, чем к игнорированию стабильного требования, но расследование продолжается, и выводы пока не сделаны.

Tesla провела закрытое мероприятие Cybercab в Остине в минувший четверг — только по приглашениям, без прямой трансляции, Илон Маск на нём не появился. Автомобиль представляет собой двухместное роботакси с дверями-бабочками, пользователи приложения Tesla Robotaxi могут вызвать его в гео-ограниченной зоне Остина. Сначала сервис работал для сотрудников, затем влился в существующую систему заказов.

NHTSA заявляла об оценке запуска Cybercab ещё до формального расследования — эскалация стала продолжением обозначенной обеспокоенности, а не реакцией на конкретное событие.

Теперь стоит следить за двумя вещами: решением по педали тормоза и тем, подаст ли Tesla заявку на исключение задним числом — это закрыло бы текущий вопрос, но означало бы признание, что исключение действительно было нужно.