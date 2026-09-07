Microsoft потребовала от суда признать обучение ИИ на книгах законным

Корпорация подала ходатайства о вынесении решения без суда присяжных по коллективному иску нью-йоркских авторов и издателей

Microsoft подала ходатайства в федеральный суд Нью-Йорка по коллективному иску об авторских правах, требуя признать использование книг и новостных материалов для обучения больших языковых моделей добросовестным использованием.

Иски объединяют претензии авторов и новостных издателей, которые заявляют о нарушении прав при обучении моделей искусственного интеллекта. В ходатайствах Microsoft утверждает, что обучение моделей носит трансформативный характер и создаёт новое качество, а не копирует оригинал, а результаты работы нейросетей не заменяют защищённые произведения.

В документах по иску авторов корпорация также привела данные экспертизы 8,2 млн диалогов с чат-ботом Copilot. Согласно этому анализу, лишь 24 ответа содержали фрагменты по меньшей мере из 30 слов, совпадающих с произведениями, на которые жалуются писатели. Эта цифра остаётся предметом спора между сторонами и подлежит проверке судом.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Само по себе ходатайство не устанавливает, является ли обучение ИИ-моделей добросовестным использованием, было ли нарушено конкретное произведение и какие меры следует применить.

Разбирательство входит в более широкий круг дел, проверяющих применимость авторского права к генеративному ИИ. Для организаций, которые создают ИИ-системы, этот процесс может повлиять на правовой анализ обучающих данных, выходных данных моделей и лицензирования.