Китай первым увидел ИИ-гонку в отчётности. Прибыль компаний на биржах КНР выросла на 25,7% — это максимум за 5 лет

Прибыль китайских компаний, торгующихся на материковых биржах, во втором квартале выросла на 25,7% в годовом выражении — это самый быстрый рост почти за 5 лет. Однако фондовый рынок не оценил успех: главный индекс КНР CSI 300 за этот период снизился примерно на 9%, а технологический индекс Star 50 рухнул на 29% после взлёта на 76% кварталом ранее. Инвесторы всё чаще рассматривают вложения в ИИ не как обещание будущих доходов, а как текущие издержки, которые давят на прибыль.

Рост прибыли оказался узким и сконцентрированным в компаниях, связанных с искусственным интеллектом. Прибыль на площадке ChiNext (аналог биржи роста для технологических стартапов) выросла на 42%, а в технологическом секторе Шанхайской фондовой биржи (SSE) Star board — на 370%, что значительно опережает динамику основного рынка. Несмотря на это, рынок распродаёт именно технологические бумаги, поскольку значительная часть оптимизма уже была заложена в котировки.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Показательны отчёты крупнейших игроков. Alibaba после публикации финансовых результатов снизилась в Гонконге: выручка выросла, но прибыль резко упала — компания объяснила это затратами на ИИ-проекты и вычислительную инфраструктуру. Чтобы продолжать вложения, Alibaba привлекает $10,2 млрд. Tencent, в свою очередь, более чем удвоила расходы на ИИ: капитальные затраты выросли на 176%, до 52,8 млрд юаней (около $7,87 млрд), а свободный денежный поток (средства, оставшиеся после обязательных инвестиций) стал отрицательным — минус 13,8 млрд юаней ($2,05 млрд). Сами по себе результаты обеих компаний нельзя назвать слабыми, но рынок ждал большего.

«Сильные цифры больше не работают для технологического сектора», — говорит Вей-Серн Линг, управляющий директор Union Bancaire Privee, одного из крупнейших частных банков Швейцарии, который активно развивает присутствие в Китае. Он объясняет это неопределённостью вокруг окупаемости ИИ-инвестиций и ростом стоимости финансирования.

Частично давление на отчётность оказывает внутренний фон. В Китае сохраняется слабый потребительский спрос, рынок недвижимости продолжает затяжной спад, а укрепление юаня принесло нефинансовым компаниям с акциями на биржах материкового Китая 107 млрд юаней (около $16 млрд) убытков от курсовых разниц за первое полугодие. Кроме того, новые размещения отвлекают ликвидность от уже подорожавших акций — впереди, в частности, IPO производителя чипов Yangtze Memory, а налоговое администрирование ужесточилось.

Китай стал первым крупным рынком, где весь цикл капитальных расходов на ИИ успел дойти до отчётной прибыли и привёл к её переоценке. Европа находится в противоположной стадии этого цикла: её компании ещё не начали массовых трат, и влияние на финансовые показатели пойдёт скорее через цепочки поставок, а не через операторов. Еврокомиссия выделила €20 млрд на гигафабрики, получив 77 заявок от 16 стран и 60 площадок, строительство первой намечено на 2027 год.