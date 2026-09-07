Huawei представила смартфон с толщиной 3,5 мм и 10-дюймовым экраном. Mate XT 2 Extraordinary Master получил защиту IP59, мощный процессор и топовую камеру

И это далеко не полный перечень его особенностей

Huawei официально представила Mate XT 2 Extraordinary Master — второе поколение своего уникального смартфона, экран которого складывается сразу в двух местах. Новинка получила полностью переработанный механизм, новый флагманский процессор Kirin 9050 Pro, 10,2-дюймовый дисплей, аппаратную защиту от посторонних взглядов и обновленную систему камер. В Китае цены начинаются от $2955.

Главной особенностью устройства осталась трехсекционная конструкция. В новом поколении Huawei использовала G-образную схему складывания и переработанные шарниры. В полностью разложенном состоянии толщина корпуса составляет всего 3,5 мм, а в сложенном — 12,3 мм.

Основной дисплей имеет диагональ 10,2 дюйма, разрешение — 3K, соотношение сторон — 12,8 : 9. После складывания смартфон превращается в привычный аппарат с внешним 6,5-дюймовым экраном разрешением 2442 × 1140 пикселей и пиковой яркостью 6500 нит.

Huawei также заявляет о серьезном росте прочности. По словам компании, Mate XT 2 стал первым трехсекционным складным смартфоном с защитой IP58/IP59. Внешний экран защищает стекло Kunlun/Basalt, для которого заявлено 30-кратное повышение стойкости к падениям и 16-кратное — к царапинам. Ударопрочность внутреннего дисплея увеличилась на 200%.

В основе смартфона лежит новая SoC Kirin 9050 Pro — это самая мощная однокристальная система Huawei на ткущий момент. Компания обещает прирост общей производительности на 42%, однопоточной производительности CPU — на 24%, многопоточной — на 52%.

Графический ускоритель Ma Liang впервые получил аппаратную поддержку трассировки лучей. По данным Huawei, он способен обрабатывать до 50 миллионов лучей в реальном времени, а производительность рендеринга выросла на 142%. За локальный искусственный интеллект отвечает NPU Da Vinci, который позволяет запускать MoE-модель с 30 млрд параметров, из которых около 2 млрд активны одновременно.

За связь отвечает модем Balong с поддержкой спутниковой связи Tiantong и обмена сообщениями через Beidou. Huawei утверждает, что скорость установления спутникового соединения выросла на 40%.

Одной из самых необычных функций стала аппаратная система защиты приватности Lingdun. При ее активации экран остается полностью читаемым для пользователя, смотрящего прямо, но практически чернеет при взгляде сбоку благодаря управлению углом обзора отдельных пикселей. Включить режим можно двойным касанием или отдельной кнопкой.

Основная камера построена вокруг 50-Мп сенсора RYYB формата 1/1,28 дюйма с непрерывно изменяемой диафрагмой от f/1,49 до f/4,0 и заявленным динамическим диапазоном 18 EV. Дополняют систему 50-мегапиксельный перископный модуль с 3,5-кратным оптическим зумом, стабилизацией и макросъемкой, а также 40-Мп сверхширокоугольная камера. За точность цветопередачи отвечает отдельный сенсор третьего поколения.

Для любителей мобильной фотографии Huawei выпустила фирменный комплект с телеконвертером стоимостью около $221, который повышает оптический зум до 13,5×.

Mate XT 2 стал первым смартфоном на HarmonyOS 7. Интерфейс полностью адаптирован под три секции дисплея: можно одновременно работать с тремя приложениями, разделять экран на несколько колонок или использовать устройство в подобии настольного режима с внешней складной клавиатурой. Поддерживается и компактный стилус M-Pen 3 Mini.

Отдельно Huawei заявляет функцию анализа электрокардиограммы.

Цены выглядят так: 16/256 ГБ — 2955 долларов, 16/512 ГБ — 3250 долларов, 16 ГБ/1 ТБ —3545 долларов, 16 ГБ/1 ТБ + экран Lingdun — 3695 долларов, спецверсия со стилусом и 2 ТБ памяти — 4430 долларов.

В комплекте со стандартными версиями Huawei поставляет поворотный защитный чехол-подставку стоимостью около 75 долларов. Смартфон доступен в черном, белом и фиолетовом цветах.