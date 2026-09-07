Lada Iskra можно прокачать до 140 л.с. — цена вопроса составляет 280 тысяч рублей

Для Lada Iskra с 16-клапанным двигателем 1,6 л появился готовый атмокит «под ключ» от RCI Service.

В комплект входят ЭБУ SPTronic с фирменной прошивкой, холодный впуск Sport, ресивер TM Race, спортивные форсунки и распредвалы, разрезные шестерни ГРМ, выпускной коллектор MG Race и кастомная выпускная трасса. В стоимость также включены сборка, настройка и обкатка автомобиля.

После доработки мощность двигателя должна составить около 140 л.с., а максимальный крутящий момент — 170 Нм. Мощность стандартного 1,6-литрового двигателя LADA Iskra составляет 90 или 106 л.с. при крутящем моменте 143 или 148 Нм в зависимости от модификации.

По расчетам RCI Service, разгон до 100 км/ч займет примерно 9,5 секунды, а максимальная скорость достигнет 200 км/ч. В компании утверждают, что по сравнению с заводскими версиями «Искра» станет динамичнее, тяговитее и эластичнее.

Полный атмокит для Lada Iskra оценили в 280 000 рублей. При этом долго оставлять автомобиль в сервисе не придется — заявленный срок выполнения всех работ составляет всего два дня.