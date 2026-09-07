Умные часы Honor Watch 6 Pro получили мониторинг остановки сердца, уровня сахара и артериального давления

Новинка получила яркий OLED-экран, а также необычную систему распознавания взгляда

Honor открыла предварительные заказы на Watch 6 Pro сразу по всем каналам продаж. Умные часы предложат несколько вариантов оформления: керамические корпуса чёрного, коричневого и серебристого цветов, а также версии из нержавеющей стали в чёрном и жёлтом цветах.

Устройство получило OLED-дисплей с поддержкой True Color и пиковой яркостью до 5500 нит.

Главный акцент Honor сделала на функциях контроля здоровья. Watch 6 Pro поддерживают мониторинг остановки сердца, неинвазивное измерение артериального давления 2.0 и непрерывное отслеживание уровня сахара в крови. При этом производитель пока не раскрывает подробности о принципе работы этих систем и точности измерений.

Ещё одной необычной возможностью стала Smart Eye Sensing System — интеллектуальная система распознавания взгляда. Она должна расширить возможности взаимодействия с часами за счёт определения направления взгляда пользователя.

Полные характеристики Honor Watch 6 Pro, включая цены и дату начала продаж, компания обещает раскрыть позже.