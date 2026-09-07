Дизельный Changan Hunter Plus добрался до России — пикап готовится бросить вызов JAC T9 и GWM Poer

Модель уже находится на складе импортёра, но дата старта продаж и цена пока не раскрыты

Дизельный Changan Hunter Plus уже прибыл на склад российского импортёра, однако официальные продажи пока не начались. Основной аудиторией называют мужчин старше 35 лет, а среди главных конкурентов — JAC T9 и GWM Poer.

Под капотом установлен 2,5-литровый турбодизель Isuzu, развивающий до 400 Нм крутящего момента уже с 1800 об/мин. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом ZF.

Пикап способен перевозить до 975 кг груза, имеет клиренс 231 мм и заднюю подвеску с пятилистовыми рессорами. Для бездорожья предусмотрены задняя блокировка дифференциала, режимы «Снег» и «Внедорожный», а также системы помощи при подъёме и спуске.

Hunter Plus подготовлен и для буксировки: автомобиль способен тянуть тормозной прицеп массой до 2500 кг, а электронные системы помогают сохранять устойчивость связки.

Длина пикапа достигает 5350 мм, колёсная база — 3180 мм, грузовая платформа имеет размеры 1600×1595 мм. Внешне дизельную версию можно отличить по чёрной дуге безопасности в кузове с дополнительным стоп-сигналом.