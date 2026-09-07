Представлен новейший чип Huawei Kirin 9050 Pro с аппаратной трассировкой лучей

Huawei представила мобильный процессор Kirin 9050 Pro вместе со складным смартфоном Mate XT 2.

Главным нововведением стала архитектура LogicFolding и новый процессорный блок Linxi. По данным компании, общая производительность выросла на 42% по сравнению с предшественником, при этом прирост однопоточной производительности составил 24%, а многопоточной — 52%. Архитектура динамически адаптирует работу ядер под конкретную нагрузку, чтобы одновременно повысить скорость и энергоэффективность.

Графическая подсистема получила новое поколение Maleoon с аппаратной поддержкой трассировки лучей, дополнительными вычислительными блоками и вдвое увеличенным кэшем. В результате производительность рендеринга, как утверждается, выросла на 142%. Это должно особенно заметно сказаться на играх и других задачах с высокой графической нагрузкой.

Для искусственного интеллекта Kirin 9050 Pro использует архитектуру Da Vinci NPU с общим объёмом параметров 30 млрд, которая поддерживает запуск мультимодальных MoE-моделей непосредственно на устройстве. Также чип получил новый модем Balong с интегрированной архитектурой спутниково-наземной связи.

Дополняют платформу многоканальная система отвода тепла и улучшенные механизмы мобильной безопасности.